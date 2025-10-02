Інтерфакс-Україна
18:35 02.10.2025

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Польські прикордонники зранку в середу виявили російський катер, який зупинився біля газопроводу в Балтійському морі, повідомляє PAP.

"Прикордонники через свої системи спостереження помітили російський катер, який, очевидно, рухався з боку Росії", - заявила в четвер речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

Вона зазначила, що катер зупинився поблизу газопроводу приблизно на 20 хвилин. Він дрейфував на відстані близько 300 метрів поблизу газопроводу, яким газ надходить на сушу з платформи. На запитання про місце інциденту вона відмовилася надати подробиці.

Вона повідомила, що берегова охорона передала судну по радіо наказ негайно покинути зону трубопроводу. Судно виконало наказ і покинуло зону трубопроводу.

Порушником був катер довжиною 70 метрів.

Галецька підкреслила, що дії прикордонників були дуже швидкими, і територія знаходиться під постійним моніторингом і спостереженням служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

Під час конференції речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський зазначив, що дії російських служб фіксуються.

"Останнім часом ми фіксуємо кілька серйозних інцидентів на морі. (...) Ми мали ці інциденти на східному кордоні. Ми справляємося. Білоруські служби, російські служби там безпорадні (...) і вони випробовують інші можливості", - сказав Добжинський.

Він зазначив, що польські силові структури, спецслужби та армія співпрацюють з кожним таким інцидентом.

"Про кожен такий інцидент інформують командувачів служб, інформують міністрів, інформують прем’єр-міністра. Цей обмін досвідом та інформацією і на міжнародній арені, тобто обмін інформацією спецслужб, приносить конкретні результати. Російські та білоруські служби безпорадні. Польща і поляки в безпеці", - зазначив Добжинський.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у четвер у Копенгагені про інцидент поблизу порту Щецін.

"Це російські судна, і насправді ми маємо нові інциденти в нашому регіоні і в Балтійському морі щотижня, майже щодня. Атака або провокація з використанням безпілотника була найбільш видовищною з точки зору польської сторони. Але насправді ми маємо подібні провокації також щодня на нашому кордоні з Білоруссю", - сказав він.

Він закликав позбутися ілюзій.

"Ми повинні покласти край таким ілюзіям. Перша ілюзія була і є, що війни немає. Декому з нас подобається таке визначення, як повна агресія, інциденти чи провокації. Ні, це війна. Війна нового типу, дуже складна, але це війна", - наголосив Туск.

Він зазначив, що весь Захід знаходиться під загрозою і що агресія проти України є лише першим етапом нового підходу Росії.

