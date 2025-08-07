Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває: ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" успішно завдали вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 "БК-16".

Як повідомляє пресслужба ГУР, дрони розвідників теж спалили російські РЛС "Нєбо-СВУ"; РЛС "Подльот К-1"; РЛС 96Л6Е.

"Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції", - йдеться у повідомленні.

Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).