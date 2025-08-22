США ввели нові санкції проти іранського "тіньового флоту"

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти, повідомляє Мінфін США.

"Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ще більше підриває експорт іранської нафти, запровадивши санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його мережі компаній та майже десятка суден, що беруть участь у тіньовому флоті Ірану", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Маргарітіс використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти. Кілька інших суден та операторів також сьогодні зазнали санкцій за їхню роль у сприянні експорту іранської нафти, що генерує дохід, що сприяє передовим програмам Ірану з розробки озброєнь.

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

