Інтерфакс-Україна
Події
01:30 22.08.2025

США ввели нові санкції проти іранського "тіньового флоту"

1 хв читати

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти, повідомляє Мінфін США.

"Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ще більше підриває експорт іранської нафти, запровадивши санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його мережі компаній та майже десятка суден, що беруть участь у тіньовому флоті Ірану", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Маргарітіс використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти. Кілька інших суден та операторів також сьогодні зазнали санкцій за їхню роль у сприянні експорту іранської нафти, що генерує дохід, що сприяє передовим програмам Ірану з розробки озброєнь.

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0229

Теги: #флот #іран #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:43 22.08.2025
США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

02:24 22.08.2025
Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили підтримку України

Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили підтримку України

21:48 21.08.2025
Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

20:07 21.08.2025
Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

14:33 21.08.2025
У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

09:53 21.08.2025
Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

02:25 21.08.2025
Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

18:41 20.08.2025
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

17:31 20.08.2025
Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

ВАЖЛИВЕ

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

ОСТАННЄ

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

До 23 зросла кількість постраждалих через атаку РФ в Мукачеві

Окупанти втратили 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

У центрі Києва у п’ятницю обмежать рух через візити іноземних делегацій

Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Трамп має намір вийти на патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцейськими та військовослужбовцями

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

Грем має намір просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, через викрадених в Україні дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА