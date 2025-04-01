Об'єднані експедиційні сили підтвердили відданість забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні – Міноборони Великої Британії

Об'єднані експедиційні сили (ОЕС) підтвердили відданість європейській безпеці та забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні, повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії за підсумками засідання міністрів оборони країн-учасниць.

"Об'єднані експедиційні сили - це коаліція 10 північноєвропейських країн, які захищають регіональну стабільність. На сьогоднішньому засіданні міністрів оборони ОЕС всі країни підтвердили свою відданість європейській безпеці та забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у соціальній мережі Х у вівторок.

The Joint Expeditionary Force — це багатонаціональні експедиційні сили, які створені у 2015 році Сполученим Королівством та складаються з дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Спочатку JEF фокусувалися на захисті Балтійського регіону та Арктики, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році підштовхнуло коаліцію до ширшої ролі в європейській безпеці.