Інвестиції
14:16 16.10.2025

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Модель допомоги 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція у безпеку регіону, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів у Лондоні зустріч із лідером Ліберально-демократичної партії Великої Британії сером Едом Дейві… Наголосив, що Україна пропонує партнерам системну модель допомоги — щонайменше 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України. Це інвестиція не лише в нашу стійкість, а й у безпеку всієї Європи", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами Стефанчука, під час зустрічі зосередили увагу на ключових питаннях спільної безпеки, зокрема йшлося про подальшу оборонну підтримку України: посилення ППО, збільшення постачання озброєнь, розвиток спільного оборонного виробництва.

Він також зазначив, що окремо обговорили санкційний тиск на Росію - необхідно закривати всі шляхи обходу санкцій, зупиняти "тіньовий флот" і постачання компонентів, що живлять російський ВПК.

"Порушили питання використання заморожених російських активів. Агресор повинен заплатити за завдані руйнування. Закликав британських колег підтримати механізм передачі цих коштів Україні, зокрема вирішити питання 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу ФК "Челсі" у 2022 році, які досі не спрямовані на допомогу Україні", - додав спікер.

Стефанчук також повідомив, що висловив окрему вдячність Дейві за особисту підтримку України — за те, що він дав прихисток у своєму домі українській родині, яка була вимушена залишити рідну домівку через російську агресію.

