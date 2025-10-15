Інтерфакс-Україна
15:38 15.10.2025

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлу оновлений список першочергових потреб України у сфері оборони.

"Розпочав робочий візит до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустріччю зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії сером Ліндсі Гойлом. Обговорили подальше посилення українсько-британського стратегічного партнерства та міжпарламентської взаємодії. Передав оновлений перелік найнагальніших потреб України в оборонній сфері", - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За словами Стефанчука, Велика Британія є одним із ключових союзників України, її військова допомога щодня рятує життя українців, а політична підтримка має велике значення для безпеки всієї Європи.

"Окрему увагу приділили санкційній політиці щодо росії, боротьбі з обходом обмежень, зокрема через так званий "тіньовий флот", а також питанню використання заморожених російських активів на користь України. Важливим залишається й питання повернення незаконно депортованих українських дітей — розраховуємо на подальшу активну роль британського парламенту у цьому напрямі. Підтвердили спільну позицію: справедливий мир можливий лише через силу — посилення української армії, максимальний тиск на агресора та єдність союзників", - додав спікер українського парламенту.

Стефанчук також повідомив, що передав Гойлу текст Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великобританією, закон про її ратифікацію та ноту про початок дії.

