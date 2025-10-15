Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлу оновлений список першочергових потреб України у сфері оборони.

"Розпочав робочий візит до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустріччю зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії сером Ліндсі Гойлом. Обговорили подальше посилення українсько-британського стратегічного партнерства та міжпарламентської взаємодії. Передав оновлений перелік найнагальніших потреб України в оборонній сфері", - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За словами Стефанчука, Велика Британія є одним із ключових союзників України, її військова допомога щодня рятує життя українців, а політична підтримка має велике значення для безпеки всієї Європи.

"Окрему увагу приділили санкційній політиці щодо росії, боротьбі з обходом обмежень, зокрема через так званий "тіньовий флот", а також питанню використання заморожених російських активів на користь України. Важливим залишається й питання повернення незаконно депортованих українських дітей — розраховуємо на подальшу активну роль британського парламенту у цьому напрямі. Підтвердили спільну позицію: справедливий мир можливий лише через силу — посилення української армії, максимальний тиск на агресора та єдність союзників", - додав спікер українського парламенту.

Стефанчук також повідомив, що передав Гойлу текст Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великобританією, закон про її ратифікацію та ноту про початок дії.