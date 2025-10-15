Інтерфакс-Україна
18:56 15.10.2025

Стефанчук - членам парламенту Великої Британії: РФ не реагує на дипломатію — лише на силу

Росія не реагує на дипломатію — лише на силу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Справедливий мир можливий лише через силу. Росія не розуміє мови дипломатії — вона розуміє тільки мову потужної української артилерії, ППО, далекобійних систем та єдності союзників. Тому нам потрібні не лише заяви підтримки, а системні рішення: розвиток оборонного виробництва, спільні програми, довгострокове фінансування та гарантії постачання", - написав Стефанчук у Фейсбуці, розповідаючи про своє звернення до членів Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії.

Він підкреслив, що українсько-британське партнерство — стратегічне і непохитне й Україна та Британія разом будують нову архітектуру безпеки в Європі — сильну, технологічну й відповідальну.

Стефанчук також повідомив, що провів зустріч з багатопартійною групою дружби з Україною в парламенті Великої Британії на чолі з Алексом Собелем.

"Ця зустріч засвідчила: підтримка України у британському парламенті незмінна і ґрунтується на цінностях свободи, справедливості та міжнародного права", - зазначив Стефанчук.

