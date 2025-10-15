Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

Члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та делегація комітету оборони парламенту Великої Британії та Північної Ірландії обговорили питання безпекового партнерства.

"Україна є частиною європейської безпеки, і ми закликаємо, щоб 0,25% ВВП кожної країни-партнера спрямовувалося на підтримку нашої оборонної промисловості та внутрішнього виробництва — це не благодійність, а інвестиція у стабільність і безпеку всього європейського континенту", — заявив голова комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") на зустрічі парламентарів у Києві.

За словами Завітневича, сторони також розглянули питання "кооперації у сфері ОПК", "використання заморожених російських активів у британській юрисдикції", приєднання до програми PURL, "посилення санкційного та міжнародного тиску на рф", сприяння у постачанні сучасного озброєння (зокрема "Томагавк") та "активну участь у наданні гарантій безпеки — підтримку ЗСУ, оснащення їх сучасною зброєю, створення повітряного щита".

Голова комітету підкреслив, що Велика Британія підтримує Україну та "реально зміцнює обороноздатність України". Він нагадав про конкретні прояви цієї підтримки: 4,5 млрд фунтів стерлінгів безпекової допомоги, дострокове постачання сотень ракет ППО, фінансова участь у подоланні енергетичних викликів, а також фінансування у межах програми KINDRED до 2,0 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, під час зустрічі сторони відзначили, що вже понад 30 спільних підприємств зміцнюють обороноздатність України й створюють робочі місця в обох країнах.