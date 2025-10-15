Інтерфакс-Україна
Події
11:43 15.10.2025

Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

2 хв читати
Профільні комітети парламентів України та Великої Британії обговорили питання безпекового партнерства

Члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та делегація комітету оборони парламенту Великої Британії та Північної Ірландії обговорили питання безпекового партнерства.

"Україна є частиною європейської безпеки, і ми закликаємо, щоб 0,25% ВВП кожної країни-партнера спрямовувалося на підтримку нашої оборонної промисловості та внутрішнього виробництва — це не благодійність, а інвестиція у стабільність і безпеку всього європейського континенту", — заявив голова комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") на зустрічі парламентарів у Києві.

За словами Завітневича, сторони також розглянули питання "кооперації у сфері ОПК", "використання заморожених російських активів у британській юрисдикції", приєднання до програми PURL, "посилення санкційного та міжнародного тиску на рф", сприяння у постачанні сучасного озброєння (зокрема "Томагавк") та "активну участь у наданні гарантій безпеки — підтримку ЗСУ, оснащення їх сучасною зброєю, створення повітряного щита".

Голова комітету підкреслив, що Велика Британія підтримує Україну та "реально зміцнює обороноздатність України". Він нагадав про конкретні прояви цієї підтримки: 4,5 млрд фунтів стерлінгів безпекової допомоги, дострокове постачання сотень ракет ППО, фінансова участь у подоланні енергетичних викликів, а також фінансування у межах програми KINDRED до 2,0 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, під час зустрічі сторони відзначили, що вже понад 30 спільних підприємств зміцнюють обороноздатність України й створюють робочі місця в обох країнах.

Теги: #північна_ірландія #велика_британія #верховна_рада #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 15.10.2025
Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

11:28 15.10.2025
Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

09:22 15.10.2025
Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

14:28 14.10.2025
ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

14:17 14.10.2025
Гуманітарний комітет Ради підтримує реалізацію в 2026р проєкту "1000 годин контенту" - Кравчук

Гуманітарний комітет Ради підтримує реалізацію в 2026р проєкту "1000 годин контенту" - Кравчук

16:36 13.10.2025
Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

15:40 13.10.2025
Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

15:52 12.10.2025
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

13:10 12.10.2025
Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

ВАЖЛИВЕ

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

ОСТАННЄ

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Україна готує кіберофіцерів і розбудовує мережу регіональних кіберцентрів

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

Монголія може залучити від ЄІБ до 1 млрд євро на розвиток "зеленої" енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА