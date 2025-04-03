Інтерфакс-Україна

Події

11:29 03.04.2025

Українські та німецькі поліцейські затримали "вора в законі"

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Українські та німецькі поліцейські затримали "вора в законі"

Правоохоронці України та Німеччини провели спільну спецоперацію з протидії транснаціональній організованій злочинності, затримавши "вора в законі" на прізвисько "Магало", повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Йдеться про одного з найбільш впливових представників російськомовної організованої злочинності за кордоном. Затримання в Німеччині "вора в законі" на прізвисько "Магало" стало результатом тісної співпраці між Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та правоохоронними органами Німеччини, зокрема Федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини та кримінальну поліцію Штутгарта. Лідера злочинного світу підозрюють в організації злочинної діяльності угруповань, які займаються квартирними крадіжками на території Німеччини, а також у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом", - вказується у повідомленні.

Як вказують правоохоронці, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань володіють актуальною оперативною інформацією про переміщення за кордоном представників вищої ланки кримінального світу – так званих "ворів у законі", які беруть під контроль діяльність локальних злочинних угруповань у країнах ЄС. У межах міжнародного проєкту щодо боротьби з транснаціональною злочинністю, зокрема російськомовними злочинними угрупованнями, які активізувалися після початку війни в Україні, українська сторона передала німецьким колегам інформацію про 51-річного "вора в законі".

У межах цього проєкту, за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції та Європолу, проходили робочі зустрічі для обміну інформацією та координацією подальших спільних дій. За даними українських та німецьких поліцейських, "вор в законі" Магало взяв під контроль злочинні групи, учасники яких причетні до серії квартирних крадіжок в Німеччині. Також з’ясували, що кримінальник за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби правоохоронці не змогли вийти на його слід.

25 березня у штаб-квартирі поліції Штутгарта відбулася оперативна нарада за участю співробітників Федерального відомства кримінальної поліції, місцевої поліції, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, де були узгоджені всі деталі майбутніх заходів. Вже наступного дня, 26 березня, на території федеральних земель Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія, поліцейські провели масштабну спецоперацію. У ній були задіяні понад 1000 співробітників німецької поліції, а також оперативники ДСР Нацполіції.

"За її результатами вилучили готівку, зброю, мобільні телефони й інші речові докази. У місті Ессен правоохоронці затримали "вора в законі", відомого у кримінальних колах як Магало. 27 березня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 3 місяці. Тепер йому може загрожувати щонайменше 5 років в’язниці", - повідомляють в Нацполіції.

Відзначається, що саме ефективний обмін інформацією та налагоджена взаємодія між Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та іноземними колегами стали ключем до успішного затримання впливового кримінальника.

За даними правоохоронців, "вор в законі" на прізвисько "Магало" був "коронований" у 2000 році в Москві і належить до Сухумського воровського клану. До нього, які і до інших 557 "ворів в законі", які знаходяться у різних куточках світу, були застосовані санкції РНБО.

Теги: #спецоперація #вор_в_законе

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