Офіс генпрокурора: у Львові після вбивства Парубія оголошено спецоперацію "Сирена"

Фото: Офіс генпрокурора

У зв'язку з убивством у Львові народного депутат Андрія Парубія оголошено спецоперацію "Сирена", ведеться розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена". На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.