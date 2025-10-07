Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж, стався вранці у вівторок, 7 жовтня, у Ленінградській області РФ на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" на південь від Санкт-Петербурга.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у воєнній розвідці, внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.

Рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками на кілька годин, зазначили у російській залізниці.

За даними відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото- та відеоматеріали з місця події поки відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи.

"Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності РФ, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни", - наголосило джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що 14 вересня у Ленінградській області під укіс було відправлено відразу два вантажних потяги, в тому числі один із нафтопродуктами.