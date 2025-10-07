Інтерфакс-Україна
Події
16:56 07.10.2025

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

1 хв читати
Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж, стався вранці у вівторок, 7 жовтня, у Ленінградській області РФ на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" на південь від Санкт-Петербурга.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у воєнній розвідці, внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.

Рух поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками на кілька годин, зазначили у російській залізниці.

За даними відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото- та відеоматеріали з місця події поки відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи.

"Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності РФ, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни", - наголосило джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що 14 вересня у Ленінградській області під укіс було відправлено відразу два вантажних потяги, в тому числі один із нафтопродуктами.

Теги: #гур #залізниця #спецоперація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 25.09.2025
ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

08:52 22.09.2025
ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

03:35 17.09.2025
Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

20:02 16.09.2025
У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

11:19 16.09.2025
ГУР ліквідувало у Владивостоці окупантів, що вчиняли воєнні злочини в Україні - джерела

ГУР ліквідувало у Владивостоці окупантів, що вчиняли воєнні злочини в Україні - джерела

17:04 14.09.2025
На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

19:09 13.09.2025
Дрони ГУР атакували НПЗ в Уфі

Дрони ГУР атакували НПЗ в Уфі

08:55 11.09.2025
ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

17:59 10.09.2025
ГУР та Третій армійський корпус утворили новий підрозділ "KRAKEN 1654"

ГУР та Третій армійський корпус утворили новий підрозділ "KRAKEN 1654"

20:16 05.09.2025
Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

ВАЖЛИВЕ

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

ОСТАННЄ

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Голова Держетнополітики Єленський: Україна працює над переходом до моделі державно-церковного партнерства

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

Після капітального ремонту відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 - Кличко

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА