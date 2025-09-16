Інтерфакс-Україна
11:19 16.09.2025

ГУР ліквідувала у Владивостоці окупантів, що вчиняли воєнні злочини в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про проведення спеціальної операції на території РФ, в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї, в результати якої було знищено кількох воєнних злочинців.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, у н.п.Щитова дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. Російська 155-а бригада відзначилася особливою жорстокістю по відношенню до місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

О 9-ій годин ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

В результаті ранкового вибуху у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.

У розвідці нагадали, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.

Теги: #владивосток #гур_мо #спецоперація

