Інтерфакс-Україна
Події
19:52 29.07.2025

Воїни ГУР ліквідували позицію окупантів на Тендрівській косі разом з РЕБ "Зонт" та РЛС "Роса"

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Воїни ГУР ліквідували позицію окупантів на Тендрівській косі разом з РЕБ "Зонт" та РЛС "Роса"

Підрозділ Головного управління Міноборони України в ніч проти понеділка висадився на Тендрівській косі у північній частині Чорного моря та ліквідували позицію російських окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", повідомила пресслужба ГУР.

"Воїни департаменту активних дій ГУР МО України реалізували бойову операцію у північній частині Чорного моря. У ніч на 28 серпня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса"", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що над островом замайорів український прапор. "Операція пройшла без втрат з нашого боку", - зазначили в ГУР.

"Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук. Нові плавзасоби — це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають. Дякуємо благодійникам за дієву підтримку воєнної розвідки", - додали розвідники.

 

Теги: #гур #спецоперація

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