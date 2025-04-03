Інтерфакс-Україна

Події

10:38 03.04.2025

США вперше будуть відсутні на засіданні "Рамштайну" - ЗМІ

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США вперше будуть відсутні на засіданні "Рамштайну" - ЗМІ

Глава Пентагону Піт Гегсет не приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке заплановане на 11 квітня, повідомив портал Defense News з посиланням на співрозмовників у Європі та американське джерело.

"Піт Хегсет не буде присутній на зборах 50 країн для координації військової підтримки України, заявили численні європейські чиновники та офіційний представник США. Це перший раз, коли коаліція збереться без участі міністра оборони США", - йдеться у повідомленні Defense News.

Зазначається, що група зустрінеться 11 квітня в Брюсселі, її очолять Німеччина та Велика Британія. Хегсет був присутній на останньому засіданні в лютому, хоча він став першим міністром оборони США на 26 зустрічах коаліції, який не очолив її.

За словами анонімного американського посадовця, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" ні особисто, ні відеозв'язком. Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.

Проте зазначається, що США все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема пов'язаних з військовою допомогою. Та для європейців це є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Трампа стосоно озброєння України.

Теги: #рамштайн

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