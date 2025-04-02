Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

" Російські окупанти вдарили по одному з підприємств Кривого Рогу…Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений. Сталася пожежа. Всі деталі з’ясовуємо", - написав він у телеграм у середу.

Трохи раніше Лисак повідомив про атаку на одне з підприємств Кривого Рогу.