Інтерфакс-Україна

Події

17:43 02.04.2025

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

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Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

" Російські окупанти вдарили по одному з підприємств Кривого Рогу…Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений. Сталася пожежа. Всі деталі з’ясовуємо", - написав він у телеграм у середу.

Трохи раніше Лисак повідомив про атаку на одне з підприємств Кривого Рогу.

Теги: #пожежа #кривий_ріг #обстріли

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