Інтерфакс-Україна

Події

11:17 03.04.2025

Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

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Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують
Фото: Генштаб ЗСУ

Площа під контролем українських військ в Курській області скоротилася до 63,18 кв. км, тоді як минулі три дні залишалася на рівні 69,37 кв. км, свідчать дані ресурсу Deepstate у четвер.

Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, натомість зросла до 66,83 кв. км, тоді як раніше складала 60,64 кв км. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Білгородської області РФ не змінилася і з минулого тижня становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України у щоденному звіті зранку в четвер у Facebook не показує на мапі зміни площі українського контролю над Суджанським районом Курської області. За їх даними, він лишається незмінним вже кілька днів. При цьому повідомляється про численні російські атаки лише безпосередньо на українську зону контролю в Курській області, а атак через кордон безпосередньо по Сумській області не було з понеділка.

Генштаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

"На курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ", - йдеться в зведенні Генштабу у понеділок.

Минулої доби повідомлялося про 18 атаку, 27 авіаударів та 265 обстрілів. Позаминулої – про 27 атак, 37 авіаударів та 266 обстрілів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що 2 квітня російські війська продовжили наступальні дії вздовж кордону Сумської та Курської областей, але розширення зони їх контролю не підтверджується. У середу ISW показував незначне скорочення площі російського контролю в районі залізничної станції Глушкове

Крім того, повідомляється, що російські війська продовжили наступ у північно-західній частині Білгородської області, але теж не зробили жодного підтвердженого просування.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #deepstate #війна #курська_область #isw

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