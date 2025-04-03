Інтерфакс-Україна

Події

11:14 03.04.2025

РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

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РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) категорично заперечує застосування українськими силами хімічної зброї та зазначає, що мета таких вкидів полягає у створенні алібі для використання заборонених отруйних речовин російськими військами.

"Пропаганда рф вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї в курській області. Подібні вкиди є цілком типовими для пропаганди кремля та періодично з’являються від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі звинувачення ніколи не підкріплюються жодними доказами", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у четвер.

ЦПД наголошує, що мета таких дій РФ – дискредитація України в очах світової спільноти та створення інформаційного алібі для використання заборонених отруйних речовин російськими військами. "Подібні факти неодноразово зафіксовані на лінії фронту. Зокрема, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, відомо вже про декілька випадків за останній час на куп’янському напрямку", - зазначають у ЦПД.

Теги: #війна #цпд #фейки #рф

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