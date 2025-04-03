Інтерфакс-Україна

Події

10:12 03.04.2025

Затримано заступника директора навчального закладу на Сумщині, який "зливав" окупантам локації ЗСУ

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Затримано заступника директора навчального закладу на Сумщині, який "зливав" окупантам локації ЗСУ

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення окупантами всього північно-східного регіону України.

"Зловмисник писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив "до уваги" російських спецслужбістів", - йдеться у повідомленні в четвер.

Для збору інформації чоловік об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у "звіті" для російського куратора.

Служба безпеки затримала інформатора і запобігла "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Теги: #агент_рф #сбу #сумська_область

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