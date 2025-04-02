Інтерфакс-Україна

Події

18:29 02.04.2025

Глави МЗС країн НАТО продовжать планувати саміт альянсу в Гаазі - Рютте

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Глави МЗС країн НАТО продовжать планувати саміт альянсу в Гаазі - Рютте

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться, щоб продовжити планувати саміт альянсу, який пройде 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Про це у середу в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 3-4 квітня у штаб-квартирі організації, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"У четвер і п’ятницю міністри закордонних справ НАТО зустрінуться для обговорення нагальних питань безпеки, оскільки ми продовжуємо планувати наш саміт у Гаазі. Ми зосередимося на зміцненні нашої колективної оборони. Це основа, на якій була побудована НАТО, і вона залишається нашим пріоритетом номер один", - сказав він.

За словами генсека, загроза з боку Росії залишається. "І Росія продовжує тісно співпрацювати з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю таким чином, щоб не тільки завдати шкоди Україні, але й створити ризик для Альянсу та в усьому світі", - наголосив Рютте.

Він вважає, що союзники збираються "в особливо важливий для нашої спільної безпеки час, виклики якого надто великі, щоб будь-хто з нас витримав їх поодинці".

Рютте зазначив, що "перед обличчям цих та інших викликів ми повинні побудувати сильнішу, справедливішу та смертоноснішу НАТО". "Ось чому міністри присутні тут цього тижня, щоб переконатися, що ми активно працюємо для досягнення нашої спільної мети", - наголосив він.

Крім того, за словами генсека, "багато членів Альянсу збільшують свої витрати так, як ми не бачили десятиліттями". "І я очікую, що з’являться нові оголошення. Це критично. Міністри обговорять, як забезпечити продовження цієї тенденції. Ми також обговоримо, як ми можемо виробляти більше по обидва боки Атлантики та спростити спільну роботу, обмін, інновації та партнерство у спосіб, який принесе користь усім нам", - підкреслив Рютте.

Теги: #рютте #нато

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