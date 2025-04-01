Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

Литва готова відігравати роль у гарантуванні безпеки України та стати частиною "Коаліції охочих", заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Говорячи про інші елементи безпекової допомоги та нашу участь у гарантуванні безпеки, Литва готова бути частиною "Коаліції охочих", що означає, що разом з іншими європейськими країнами ми будемо долучатися до зусиль тут, в Україні, над тими завданнями, які ще будуть визначені, і це буде ще одним доказом нашого довгострокового зобов'язання в майбутньому допомагати вам", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у вівторок.

Будріс наголосив, що Україна відстоює свій суверенітет, територіальну цілісність і свою гідність у боротьбі з агресором, і "обов'язок Литви - підтримувати" українців, зокрема, у довгостроковій перспективі.