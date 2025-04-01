Інтерфакс-Україна

Події

12:20 01.04.2025

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

1 хв читати
Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

Литва готова відігравати роль у гарантуванні безпеки України та стати частиною "Коаліції охочих", заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Говорячи про інші елементи безпекової допомоги та нашу участь у гарантуванні безпеки, Литва готова бути частиною "Коаліції охочих", що означає, що разом з іншими європейськими країнами ми будемо долучатися до зусиль тут, в Україні, над тими завданнями, які ще будуть визначені, і це буде ще одним доказом нашого довгострокового зобов'язання в майбутньому допомагати вам", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у вівторок.

Будріс наголосив, що Україна відстоює свій суверенітет, територіальну цілісність і свою гідність у боротьбі з агресором, і "обов'язок Литви - підтримувати" українців, зокрема, у довгостроковій перспективі.

Теги: #коаліція_охочих #литва #будріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 01.04.2025
Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

10:16 01.04.2025
Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

18:08 31.03.2025
Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

10:48 31.03.2025
У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

16:39 28.03.2025
Готовність Коаліції охочих до спільних дій має втілюватися в літаках та ППО для України - Фріз

Готовність Коаліції охочих до спільних дій має втілюватися в літаках та ППО для України - Фріз

16:15 27.03.2025
Зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії – Зеленський на саміті в Парижі

Зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії – Зеленський на саміті в Парижі

16:02 27.03.2025
Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

15:49 27.03.2025
Шольц після саміту Коаліції охочих: Зняття санкцій з Росії було б "серйозною помилкою"

Шольц після саміту Коаліції охочих: Зняття санкцій з Росії було б "серйозною помилкою"

15:16 27.03.2025
У Парижі закінчився саміт Коаліції охочих – ЗМІ

У Парижі закінчився саміт Коаліції охочих – ЗМІ

12:35 27.03.2025
У Парижі розпочався саміт Коаліції охочих

У Парижі розпочався саміт Коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

ОСТАННЄ

В Україні найближчими днями у більшості областей пройдуть невеликі дощі

ДСНС : 10 людей, серед них 4 дітей, отруїлися чадним газом

СБУ викрила підпільне PR-агентство, що діяло в інтересах РФ

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня

Кілька грецьких островів продовжують потерпати від наслідків шторму

Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

Більшість українців - за компроміс для завершення війни з залученням лідерів інших країн, США довіряють менше половини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА