Інтерфакс-Україна

Події

16:01 10.04.2025

Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", - міністр оборони

2 хв читати
Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", - міністр оборони

Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", і наголошує на важливості подальшої підтримки України, заявив міністр оборони Андріс Спрудс.

"Латвія відіграє важливу роль. Ми вважаємо, що маємо бути частиною коаліції охочих я б навіть додав - коаліції спроможних. Тому ми змогли підтримати Україну 0,25% від нашого ВВП, які спрямовуються на військові потреби України", - сказав він перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

За словами Спрудса, сьогодні важлива зустріч щодо "Коаліції охочих", і є "чітка ціль" - непохитно підтримувати Україну. Міністр відзначив лідерство Великобританії та Франції, які зібрали міністрів оборони сьогодні у Брюсселі.

Він зазначив, що зокрема на порядку денному розміщення військових (reassurance force).

"Це важливий механізм, як ми можемо підтримати Україну. Також, звичайно, деякі деталі також повинні бути визначені. Параметри мирної угоди про припинення вогню також, звісно, повинні бути встановлені", - наголосив Спрудс.

Він наголосив, що "ми повинні забезпечити все, що можемо, і те, що потрібно Україні".

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) безпосередньо почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великої Британії.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

27 березня у Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського — адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.

Теги: #коаліція_охочих #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 10.04.2025
Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

18:40 08.04.2025
Бюркар та Радакін поінформували "Коаліцію охочих" про візит у Київ

Бюркар та Радакін поінформували "Коаліцію охочих" про візит у Київ

16:01 08.04.2025
"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

17:36 02.04.2025
Рютте про роль НАТО у Коаліції охочих: ми виконуємо консультативну роль

Рютте про роль НАТО у Коаліції охочих: ми виконуємо консультативну роль

14:51 02.04.2025
Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

12:20 01.04.2025
Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

16:39 28.03.2025
Готовність Коаліції охочих до спільних дій має втілюватися в літаках та ППО для України - Фріз

Готовність Коаліції охочих до спільних дій має втілюватися в літаках та ППО для України - Фріз

16:15 27.03.2025
Зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії – Зеленський на саміті в Парижі

Зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії – Зеленський на саміті в Парижі

16:02 27.03.2025
Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

Зеленський на саміті у Парижі запропонував групі представників прибути до України для розроблення одного чіткого плану

15:49 27.03.2025
Шольц після саміту Коаліції охочих: Зняття санкцій з Росії було б "серйозною помилкою"

Шольц після саміту Коаліції охочих: Зняття санкцій з Росії було б "серйозною помилкою"

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

ОСТАННЄ

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

Росія системно вербує громадян Китаю на території та в юрисдикції країни - Зеленський

На торецькому та покровському напрямках зросла активність ворога

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Єврокомісар Кос впевнена у відкритті всіх переговорних кластерів з Україною у 2025р. попри спротив Угорщини

Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

МЗС України про відео страти українських полонених: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Важливо враховувати позицію України щодо кількості військ на її території від "Коаліції охочих" – міністр оборони Фінляндії

Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА