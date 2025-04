Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", - міністр оборони

Латвія вважає, що має бути частиною "Коаліції охочих", і наголошує на важливості подальшої підтримки України, заявив міністр оборони Андріс Спрудс.

"Латвія відіграє важливу роль. Ми вважаємо, що маємо бути частиною коаліції охочих я б навіть додав - коаліції спроможних. Тому ми змогли підтримати Україну 0,25% від нашого ВВП, які спрямовуються на військові потреби України", - сказав він перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

За словами Спрудса, сьогодні важлива зустріч щодо "Коаліції охочих", і є "чітка ціль" - непохитно підтримувати Україну. Міністр відзначив лідерство Великобританії та Франції, які зібрали міністрів оборони сьогодні у Брюсселі.

Він зазначив, що зокрема на порядку денному розміщення військових (reassurance force).

"Це важливий механізм, як ми можемо підтримати Україну. Також, звичайно, деякі деталі також повинні бути визначені. Параметри мирної угоди про припинення вогню також, звісно, повинні бути встановлені", - наголосив Спрудс.

Він наголосив, що "ми повинні забезпечити все, що можемо, і те, що потрібно Україні".

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) безпосередньо почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великої Британії.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

27 березня у Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського — адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.