Інтерфакс-Україна

Події

18:40 08.04.2025

Бюркар та Радакін поінформували "Коаліцію охочих" про візит у Київ

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркар (Thierry Burkhard) та начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін (Antony Radakin) провели відеоконференцію з представниками "Коаліції охочих" у підтримку України та поінформували їх про результати візиту у Київ 4 квітня.

"Лондон. З моїм колегою начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном на відеоконференції коаліції на підтримку України. Ділимося елементами, які обговорювали з владою України у Києві 4 квітня", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

За його словами, на відеоконференції її учасники обговорили також продовження роботи з планування коаліції, яка стає більш структурованою. "Наступний етап: зустріч міністрів оборони в Брюсселі 10 квітня", - додав він.

Як повідомлялося, у Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського — адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Зеленський уточнив, що у планах - показати партнерам українську інфраструктуру, зробити спільні напрацювання. "Надалі ми домовимося, що після цього буде зустріч на рівні National Security Advisors (національної безпеки - ред.) і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Парижі 26-27 березня проходила зустріч лідерів держав, на якій обговорювалася підтримка України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру. Йшлося, зокрема, про перспективу розгортання в Україні гарантійних сил.

 

Теги: #коаліція_охочих #франція #велика_британія

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