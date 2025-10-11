Інтерфакс-Україна
20:13 11.10.2025

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Велика Британія заявила в суботу, що два літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання кордону Росії, повідомляє Reuters.

У четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon вилетіли з Арктичного регіону, пролетіли над Білоруссю та Україною за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

Великобританія заявила, що операція була проведена після вторгнень у повітряний простір країн НАТО, включаючи Польщу, Румунію та Естонію.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", – цитує Reuters міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

"Це не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО Путіну та нашим супротивникам", – додав Гілі.

 

Теги: #кордон #патрулювання #британія #рф

