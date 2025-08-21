Інтерфакс-Україна
15:36 21.08.2025

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Литва вводить заборону на польоти в повітряному просторі на кордоні з Білоруссю після інциденту з російським дроном у Польщі та напередодні військових навчаннь "Запад-2025", заборона на польоти діятиме до 1 жовтня 2025 року, проте її можуть продовжити, повідомляє Delfi.lt.

"Міністерство оборони ініціювало оголошення тимчасових закритих зон повітряного простору, тому на прохання командарма Литви… міністр транспорту встановив неподалік від кордону з Білоруссю тимчасові закриті зони. Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою та загрозами суспільству, включаючи ризик для цивільної авіації через порушення повітряного кордону безпілотниками... Заборона на польоти в цьому місці діятиме до 1 жовтня 2025 року, проте її можуть попросити продовжити, якщо не зменшиться загроза у зв'язку з проникненням на територію Литви безпілотників", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 11 серпня Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю Тактичні навчання Arsus vilkas 2025 ("Лютий вовк 2025") пройдуть з 11 по 20 серпня у Варенському районі Литви, що межує з Гродненською областю Білорусі, повідомила прес-служба литовського Міноборони. У відомстві попередили про інтенсивний рух військової техніки по дорогах Варенського району в ході навчань.

