Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю

Тактичні навчання Arsus vilkas 2025 ("Лютий вовк 2025") пройдуть з 11 по 20 серпня у Варенському районі Литви, що межує з Гродненською областю Білорусі, повідомила прес-служба литовського Міноборони.

"Протягом першого тижня навчань піхотні роти і штаб будуть передислоковані в Варенський район, де проведуть оборонні дії в населених пунктах з використанням бойових машин піхоти Vilkas та іншої бойової техніки. Протягом другого тижня навчань підрозділи проведуть навчання з бойовою стрільбою на рівні дивізії на полігоні Гайжюнай", - йдеться в повідомленні.

У відомстві попередили про інтенсивний рух військової техніки по дорогах Варенського району в ході навчань.