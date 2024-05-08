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09:47 08.05.2024

Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

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Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

Авіація Польщі піднімалася в повітря у зв'язку з російською масованою ракетною атакою по Україні, повідомило в середу Оперативне командування польських збройних сил.

У командуванні вночі повідомляли, що "в повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами, завданими по об'єктах, що розташовані на території України", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Зазначено, що було активовано "всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі".

Пізніше в командуванні повідомили, що "у зв'язку зі зменшенням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України операцію польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили й засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності".

Теги: #польща #авіація #повітряний_простір

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