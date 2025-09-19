ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

У мережі шириться підроблена карта “поділу України” – це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що “Захід готується поділити Україну”, мета — підірвати довіру до союзників, заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

“Російськомовні акаунти у Facebook та X масово поширюють карту, нібито отриману хакерами з Канцелярії Збройних сил Франції. На ній показано “плани” Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії та Угорщини розділити територію України під приводом введення “миротворців”. Публікації підхопили російські пропагандистські медіа”, - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що Міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці для боротьби з дезінформацією X French Response підтвердило, що карта є фейком. У ній допущено низку орфографічних та граматичних помилок, яких не могло бути в офіційному документі: неправильне написання назв країн (“Biélarus” замість “Biélorussie”), вигадане звання “Chef d’état-major général des armées françaises” та спотворене прізвище французького генерала. Крим на карті позначено як російський, що суперечить офіційній позиції Франції та союзників.

“Подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що “Захід готується поділити Україну”. Їхня мета — підірвати довіру до союзників під час обговорення гарантій безпеки та залучення миротворчих контингентів, створивши уявлення, що підтримка України — це лише спосіб забрати частину її територій собі”, - наголосили у ЦПД..

ЦПД раніше повідомляв, що подібні інформаційні провокації вже використовувались під час виборів у Польщі, коли російські ресурси поширювали вигадану історію про “плани анексії Волині”. Тоді, як і зараз, карта була вигаданою та поширювалась лише російськими джерелами. Це підтверджує системність кампанії РФ із використанням підроблених карт для посилення недовіри між Україною та її союзниками.