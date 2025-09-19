Інтерфакс-Україна
Події
15:23 19.09.2025

ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

2 хв читати
ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

У мережі шириться підроблена карта “поділу України” – це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що “Захід готується поділити Україну”, мета — підірвати довіру до союзників, заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

“Російськомовні акаунти у Facebook та X масово поширюють карту, нібито отриману хакерами з Канцелярії Збройних сил Франції. На ній показано “плани” Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії та Угорщини розділити територію України під приводом введення “миротворців”. Публікації підхопили російські пропагандистські медіа”, - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що Міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці для боротьби з дезінформацією X French Response підтвердило, що карта є фейком. У ній допущено низку орфографічних та граматичних помилок, яких не могло бути в офіційному документі: неправильне написання назв країн (“Biélarus” замість “Biélorussie”), вигадане звання “Chef d’état-major général des armées françaises” та спотворене прізвище французького генерала. Крим на карті позначено як російський, що суперечить офіційній позиції Франції та союзників.

“Подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що “Захід готується поділити Україну”. Їхня мета — підірвати довіру до союзників під час обговорення гарантій безпеки та залучення миротворчих контингентів, створивши уявлення, що підтримка України — це лише спосіб забрати частину її територій собі”, - наголосили у ЦПД.. 

ЦПД раніше повідомляв, що подібні інформаційні провокації вже використовувались під час виборів у Польщі, коли російські ресурси поширювали вигадану історію про “плани анексії Волині”. Тоді, як і зараз, карта була вигаданою та поширювалась лише російськими джерелами. Це підтверджує системність кампанії РФ із використанням підроблених карт для посилення недовіри між Україною та її союзниками.

Теги: #карта #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

13:53 08.09.2025
Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

19:33 03.09.2025
ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

22:50 18.08.2025
Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

22:29 18.08.2025
Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

17:55 25.06.2025
В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

ОСТАННЄ

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову – ЗМІ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

У Києві відновлено роботу турнікетів у швидкісному трамваї та фунікулері

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА