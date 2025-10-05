Інтерфакс-Україна
Події
13:57 05.10.2025

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України, яка розповсюджується у багатьох телеграм-каналах після нічної масованої ракетно-дронової атаки, є недостовірною, заявляє державний оператор української енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Обережно, фейки! ... Такі повідомлення — це чергова маніпуляція на чутливій темі. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів", – йдеться у повідомленні компанії в телеграмі в неділю.

Зазначається, що шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на "Укренерго".

Компанія радить не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах, бо дані, які вимагають при реєстрації на телеграм-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях.

"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у вашому регіоні", – зазначило "Укренерго".

Теги: #відключення_світла #укренерго #фейк

