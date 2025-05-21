В Україні буде створена Зелена платформа з каталогом доступних програм зеленого фінансування

Міністерство економіки України спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над створенням Зеленої платформи - цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для приватного бізнесу, державних та комунальних підприємств, а також територіальних громад.

"Платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсозбереження та сталої модернізації", - повідомило DiXi Group у середу.

Як проінформували в центрі, Зелена платформа міститиме каталог кредитних, грантових та інвестиційних програм, інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу, підприємств чи громад, а також інформаційний розділ про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

Як пояснив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, основна мета платформи – подолати інформаційний розрив між зацікавленими у фінансуванні категоріями та доступними для них інструментами зеленого фінансування.

"Ми бачимо, що кількість зелених фінансових інструментів для бізнесу та громад зростає – як завдяки міжнародній підтримці, так і через запит з боку самих підприємців. Водночас ці можливості часто розпорошені по різних платформах, і бізнесу складно швидко знайти актуальну програму під свої потреби", - зазначив він.

За словами Телюпи, Зелена платформа об’єднає пропозиції від держави, банків, донорів та інвестфондів у зручному форматі і працюватиме на сайті "Зроблено в Україні", доповнюючи інші державні програми з розвитку внутрішнього виробництва та сталих рішень.

"Це не просто каталог, а інструмент для розвитку – із прикладами впроваджених рішень, персоналізованим пошуком і постійною актуалізацією інформації", – додав заступник міністра.

Своєю чергою, як зазначили в DiXi Group, Зелена платформа втілюється у відповідь на зростаючий запит щодо фінансової підтримки енергоефективних та екологічних рішень – від встановлення сонячних панелей і утеплення будівель до впровадження ресурсозберігаючих технологій.

"Пілотна версія Зеленої платформи буде презентована найближчими місяцями. Команда Офісу зеленого переходу забезпечуватиме наповнення каталогу та актуалізацію всіх доступних можливостей. Окрім того, у функціоналі ми передбачаємо зручну форму додавання нових програм", - повідомив керівник Офісу зеленого переходу, директор з розвитку DiXi Group Андрій Кітура.

До Зеленої платформи можуть бути включені всі програми, що відповідатимуть принципам зеленого фінансування, з метою розширення доступу до фінансових можливостей для українського бізнесу, а також муніципалітетів.

Офіс зеленого переходу є незалежним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який допомагає впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.