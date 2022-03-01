Події

23:19 01.03.2022

Польща надає українським автовласникам безкоштовне страхування "Зелена картка" на кордоні

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Громадянам України, які не мали змоги придбати український страховий сертифікат "Зелена картка", польські страховики компанії ERGO, PZU та Warta (перелік збільшується) надають безкоштовні поліси внутрішнього польського страхування цивільної відповідальності автовласників терміном 30 днів, повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) у вівторок.

Згідно з повідомленням на сайті бюро з посиланням на об'єднання польських страхових компаній Польську страхову палату (PIU), агенти зазначених страховиків перебувають на прикордонних пунктах із польського боку кордону.

При цьому наголошується, що транспортний засіб, що переміщається польськими дорогами, повинен мати обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. Для українських автомобілів це має бути або український страховий сертифікат "Зелена картка", або прикордонна страховка Польщі.

Теги: #польща #картка #зелена
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