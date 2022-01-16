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14:57 16.01.2022

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

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РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації України заявляють, що РФ стоїть за кібератакою на сайти органів державної влади 14 січня, а також має намір знизити довіру громадян України до влади недостовірною інформацією про уразливість української критичної інформаційної інфраструктури та "зливу" персональних даних українців.

"Держспецзв'язку разом з СБУ і кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. На сьогодні можна сказати, що всі докази свідчать про те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну і активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторі... остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства в неділю.

"Її мета - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців", - додали в Мінцифри.

У відомстві нагадали, що інформаційний ресурс "Дія" не зберігає персональні дані українців. "Закликаємо українців не піддаватися паніці. Всі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - йдеться в повідомленні.

"Поле бою за безпеку і саме існування нашої держави лежить у кількох площинах — військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й цифровій. Тому українські кіберспеціалісти повинні об'єднатися, щоб протистояти загрозі і нейтралізувати противника", - резюмували в Мінцифри.

Як повідомлялося, в ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дія".

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "поки можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

Теги: #атаки #рф #хакери
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