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16:06 14.01.2022

Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

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Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

Абоненти "великої трійки" мобільних операторів - "Київстару", "Vodafone Україна" та lifecell - у період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом порівняно з аналогічним періодом минулого року, голосові послуги переважно залишилися на колишньому рівні.

Інтернет-трафік у мережі "Київстар", зокрема, у період новорічних та Різдвяних свят збільшився майже на 35% порівняно з 2021 роком, перевищивши 38 тис. терабайтів. Абоненти також використали майже стільки ж голосових послуг – 4,2 млрд хвилин. Обсяги трафіку домашнього телебачення зросли на 100%.

У першу годину 2022 року месенджери та мобільні застосунки генерували майже 40% усього дата-трафіку в мережі "Київстар". Водночас, якщо порівнювати зі звичайним днем, популярність месенджерів під час свят зросла вчетверо. Найбільш затребуваним каналом для привітань став Viber.

У Новий рік та Різдво клієнти "Vodafone Україна" згенерували понад 14 тисяч ТБ трафіку, що у 1,5 раза більше, ніж рік тому (9,8 тис. ТБ).

Кількість привітань за допомогою дзвінків залишилася на торішньому рівні – клієнти оператора здійснили 0,9 млрд дзвінків.

"Збереглася інша тенденція – зменшується використання SMS для святкових привітань: цього року українці відправили 8,4 мільйона SMS. Для порівняння, роком раніше зафіксовано 12 млн святкових SMS, два роки тому 17 млн, а три роки тому – 35 млн повідомлень", - зазначено в повідомленні оператора.

Інтернет-рекордсменами виявились Київська, Харківська та Дніпропетровська області. До топ-5 інтернет-активних областей також увійшли Одеська та Донецька області.

У святкові дні (25 та 31 грудня 2021 р. та 1, 6, 7 січня 2022 р.) споживання 4G-трафіку в мережах lifecell зросло на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 11,51 тис. ТБ. Кількість голосових дзвінків у мережах оператора за цей період зросла на 3%.

У lifecell також зазначили, що в період новорічних та Різдвяних свят українці більше використовували месенджери, ніж минулого року. Трафік у найпопулярніших месенджерах зріс на 21% проти аналогічного періоду минулого року. До того ж на 19% зросло споживання відеоконтенту в Youtube, а користування соцмережами (Facebook, Instagram, TikTok та ін.) – на 11%.

Теги: #звязок #мобільні_оператори #свята #інтернет
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