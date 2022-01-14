Фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки на сайти низки держорганів України - спікер МЗС

Сайти низки державних органів України у п'ятницю були виведені з ладу внаслідок масованої хакерської атаки, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Унаслідок масованої хакерської атаки вебсайти МЗС і низки інших державних органів тимчасово не працюють", - написав Ніколенко у Twitter.

Він додав, що фахівці вже займаються відновленням роботи IТ-систем.

Джерело: https://twitter.com/OlegNikolenko /status/1481866937873403908