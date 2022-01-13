Українські правоохоронці заблокували "тіньовий сервіс", що сприяв діяльності міжнародних хакерів

Українські правоохоронці за підсумками міжнародної спецоперації, проведеної у межах міжнародної співпраці з компетентними органами США та Великої Британії, припинили діяльність хакерського сервісу, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадяни України, в тому числі ті, які перебувають у міжнародному розшуку, організували в мережі Darknet функціонування так званого тіньового сервісу. Він надавав послуги з підміни ІР-адрес користувачів, як наслідок міжнародні хакерські угруповання приховано здійснювали протиправну діяльність. Сервіс надавав змогу міжнародним хакерським угрупованням здійснювати несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, розповсюдження вірусів-вимагачів, проведення DDoS-атак та інше", - зазначено у повідомленні.

Під час здійснення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші речі, які підтверджували б протиправну діяльність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних або технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збуту, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1, ч. 209 КК України) триває.