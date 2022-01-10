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15:36 10.01.2022

Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговельною маркою та сайтом компанії

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Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговельною маркою та сайтом компанії

Господарський суд Києва 4 січня 2022 року за позовом "Е-Тікетс Сервіс Україна" заборонив ТОВ "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус") користуватися торговельною маркою та доменним іменем компанії (citrus.ua).

"Згідно з вердиктом суддів, сайт і домен компанії мають бути заблоковані до вирішення спору по суті. Роздрібна мережа компанії зобов'язана припинити торгівлю під торговельною маркою "Цитрус". Господарський суд також ухвалив й інші обмеження на використання торговельної марки", - написав на своїй сторінці бізнесмен Геннадій Корбан, який купив 50%-ву частку в "ЗТ-Інвест".

Відповідно до рішення суду, під заборону будь-яких дій із ними потрапили кирилична та латинська торговельні марки "Цитрус", а також низка інших торговельних марок, які використовує група компаній: "ЦИТРУС дискаунт" (CITRUS discount), "ЦИТРУС гаджети та аксесуари", "eton", "like.bike", "AIR MUSIC" та "L.А.Р.Т.І.".

Зокрема, суд заборонив Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" ("Укрпатент") до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торговельні марки.

Крім того, суд зобов'язав хостингову компанію "Інтернет Інвест" встановити в Реєстрі доменних імен режими сliеntHold та serverHold для доменного імені citrus.ua, а також заборонити будь-які дії із сайтом до вирішення спору по суті.

За ухвалою суду, визначені заявником заходи забезпечення позову гарантуватимуть ефективний захист прав та інтересів заявника, по захист яких ТОВ "Е-Тікетс Сервіс Україна" звернулося до суду.

Корбан нагадав, що 12 жовтня 2021 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про визнання заборгованості в розмірі 1 млрд грн компанії "Цитрус" перед третіми особами.

"Це свідчить про те, що корпоративний конфлікт триває. І в ньому рано чи пізно буде поставлено крапку та відновлено справедливість", - зазначив Корбан.

Як повідомлялося, навесні 2021 року Корбан подав сумарно чотири судові позови більш ніж на 1 млрд грн до партнера - співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала та групи афілійованих юросіб за нібито незаконні операції, у компанії все заперечують.

Раніше "Цитрус" заявив про намір оскаржити в суді купівлю Корбаном 50%-ї частки в ТОВ "ЗТ-Інвест".

За даними Єдиного держреєстру, засновниками ТОВ "ЗТ-Інвест" значаться Топал та Корбан з частками у 50%. Водночас кінцевими бенефіціарами вважаються Топал та Дмитро Зінченко. Корбана було внесено до реєстру як засновника замість Зінченка 25 лютого 2021 року, свідчать дані Opendatabot.

У липні 2020 року співзасновник мережі "Цитрус" Зінченко заявляв про спробу рейдерського захоплення компанії з боку партнера Топала.

"Цитрус" – перша українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів. Компанію створено у 2000 році. Згідно з інформацією на її сайті, на березень-2021 мережа налічувала 63 торговельні точки у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Полтаві, Миколаєві, Черкасах, Херсоні, Чернігові, Краматорську (Донецька обл.), Ізмаїлі та Чорноморську (обидва – Одеська обл.).

Теги: #суд #корбан #цитрус
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