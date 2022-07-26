Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан повернувся на територію Польщі після того, як залишив транзитну зону, куди був направлений після вилучення паспорта громадянина України.

"Я вийшов із транзитної зони. Наразі перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви вже знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство мій стан як "особа без громадянства", - написав Корбан у фейсбуці у вівторок.

Він повідомив, що наразі шукає можливість знову перетнути кордон України. "У мене на руках ще є свідоцтво про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ, Україна", - написав Корбан.

За його словами, при цьому він не має наміру перетинати кордон так, як це зробив експрезидент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства, коли той був за кордоном, але він усе-таки в'їхав до країни в оточенні прихильників, що супроводжувалося протистоянням із прикордонниками та правоохоронцями. Суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України, пізніше його було затримано та видворено до Польщі. "Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!" - наголосив голова територіальної оборони Дніпропетровської області.

"Ну і головне - я з перших днів війни захищав і хочу продовжувати захищати свою країну - хоч із паспортом, хоч без", - додав Корбан.

Згодом він оприлюднив у коментарях знімок свого свідоцтва про народження.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 22 липня, Корбан повідомив про його недопуск на територію України та вилучення у нього паспорта громадянина України на прикордонному пункті переходу Смольниця, і звернувся до президента України Володимира Зеленського за вирішенням цієї проблеми.

Близькі до Корбана джерела повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не стали приймати його внутрішній паспорт із програми "Дія", посилаючись на факт припинення його громадянства. Вони повідомили, що Корбан може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо такий є, або звернутися до консульської установи України за кордоном. При цьому вони не змогли продемонструвати указу президента про втрату Корбаном громадянства.

Раніше того самого дня народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу Зеленського про припинення громадянства України низці осіб, зокрема Корбану. Офіційного підтвердження існування цього указу досі немає.

25 липня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Корбан залишив транзитну зону, куди був направлений після вилучення у нього паспорта громадянина України, та допомагає роботі Штабу оборони Дніпра дистанційно. При цьому він дав зрозуміти, що після виходу із транзитної зони в Україну Корбана так і не впустили.