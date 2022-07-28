Події

17:57 28.07.2022

Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана

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Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі рішення про втрату чи набуття громадянства України приймаються на підставі чинного законодавства.

"Жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо його. Це постійний процес. І все це відбувається постійно в рамках чинного законодавства", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві, відповідаючи на запитання про мотиви підписаного указу щодо припинення громадянства Геннадія Корбана.

Раніше народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Теги: #громадянство #корбан #зеленський

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