Події

15:57 22.07.2022

Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

1 хв читати
Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан не зміг у п'ятницю в'їхати в Україну за українським паспортом, оскільки прикордонники повідомили про припинення його громадянства.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, близькі до Корбана, співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не стали приймати його внутрішнього паспорта із застосунку "Дія", мотивуючи це фактом припинення його громадянства.

За словами джерела, вони повідомили, що він може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо такий є, або звернутися до консульської установи України за кордоном.

При цьому вони не змогли продемонструвати указу президента про втрату Корбаном громадянства.

У четвер народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Офіційного підтвердження наявності цього указу досі немає.

Теги: #заборона #вїзд #корбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 22.07.2022
Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

09:10 11.07.2022
В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

06:41 11.07.2022
В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

20:12 10.07.2022
Заборона на паління ТВЕН у громадських місцях набуде чинності 11 липня

Заборона на паління ТВЕН у громадських місцях набуде чинності 11 липня

16:03 07.07.2022
На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

18:40 05.07.2022
Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

15:17 05.07.2022
Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

10:52 04.07.2022
Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

10:10 30.06.2022
У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

20:20 24.06.2022
На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН - Подоляк

ОСТАННЄ

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Договір України з Туреччиною та ООН про вивезення зерна буде підписано у п'ятницю о 17:00-17:30 – нардеп

Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

Мінкультури задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

Майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезли російські окупанти з Луганської області – голова ОВА

Колишньому командиру корвета "Тернопіль", який перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру в держзраді

Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА