Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан не зміг у п'ятницю в'їхати в Україну за українським паспортом, оскільки прикордонники повідомили про припинення його громадянства.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, близькі до Корбана, співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не стали приймати його внутрішнього паспорта із застосунку "Дія", мотивуючи це фактом припинення його громадянства.

За словами джерела, вони повідомили, що він може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо такий є, або звернутися до консульської установи України за кордоном.

При цьому вони не змогли продемонструвати указу президента про втрату Корбаном громадянства.

У четвер народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Офіційного підтвердження наявності цього указу досі немає.