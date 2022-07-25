Корбан покинув транзитну зону, допомагає Штабу оборони Дніпра дистанційно

Глава територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан залишив транзитну зону, куди був направлений після вилучення у нього паспорта громадянина України, і наразі допомагає роботі Штабу оборони Дніпра дистанційно, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Геннадій на зв'язку, він, нарешті, залишив транзитну зону, куди його виставили без документів, як людину без громадянства. Він дистанційно допомагає нам і абсолютно включений до роботи Штабу", - написав Філатов у фейсбуці у понеділок увечері.

Мер Дніпра зазначив, що у штабі виникло багато логістичних, транспортних і фінансових проблем через те, що багато питань було замкнуто особисто на Корбана, і він зараз змушений розбиратися з усіма цими завданнями самостійно, чим дав зрозуміти, що після виходу з транзитної зони до України його так і не впустили.

При цьому Філатов наголосив, що "дніпряни своїх не кидають" і має намір найближчим часом подати план громадської підтримки Корбана, виключивши проведення мітингів і пікетів. "Діємо виключно в правовому полі, звертаємося з петиціями, демонструємо спокій, беремо моральним авторитетом. З несправедливістю та беззаконням, особливо під час війни, можна боротися лише гідністю та правдою", - наголосив він.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 22 липня, Корбан повідомив про його недопуск на територію України та вилучення у нього паспорта громадянина України на прикордонному пункті переходу Смільниця, і звернувся до президента України Володимира Зеленського за вирішенням цієї проблеми.

Близькі до Корбана джерела повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не прийняли його внутрішній паспорт із застосунку "Дія", мотивуючи це фактом припинення його громадянства. За словами джерела, вони повідомили, що Корбан може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо має такий, або звернутися до консульської установи України за кордоном. Водночас вони не змогли продемонструвати указ президента про припинення громадянства Корбана.

Раніше того ж дня народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу Зеленського про припинення громадянства України низці осіб, зокрема Корбану. Офіційного підтвердження існування цього указу досі немає.