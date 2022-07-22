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17:14 22.07.2022

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

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Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан підтвердив інформацію про недопуск його на територію України та повідомив, що в нього вилучили паспорт громадянина України.

"Наразі я перебуваю на в'їзді в Україну, пункт переходу кордону "Смільниця". Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому в Україну мене не пускають. До Дніпра, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю і захищаю з 2014 року та керую Штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - написав Корбан у фейсбуці в п'ятницю.

"Хочу звернутися до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного дому?" - додав він.

Як повідомлялося, днем раніше народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича. Офіційного підтвердження існування цього указу досі немає.

У п'ятницю вдень джерела, близькі до Корбана, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не прийняли його внутрішній паспорт із застосунку "Дія", мотивуючи це фактом припинення його громадянства. За словами джерела, вони повідомили, що Корбан може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо має такий, або звернутися до консульської установи України за кордоном. Водночас вони не змогли продемонструвати указ президента про припинення громадянства Корбана.

Теги: #паспорт #вїзд #корбан

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