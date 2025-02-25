Рада звільнила осіб, які перебували в місцях несвободи через агресію РФ, від сплати адмінзбору за оформлення паспорта

Верховна Рада звільнила від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

За відповідний закон № 12333 про внесення змін до закону про Єдиний державний демографічний реєстр, в цілому проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Згідно з законопроєктом, адмінзбір з осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, не справляється, якщо така особа протягом одного року з дня її звільнення подає заяву на оформлення паспорта громадянина України та отриману у встановленому Кабінетом Міністрів порядку інформацію про своє перебування в місцях несвободи із зазначенням дати звільнення. Законопроєкт пропонує видавати паспорт громадянина України зазначеній категорії осіб не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.