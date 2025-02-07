ВАКС не повернув закордонний паспорт нардепці Кормишкіній

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) не повернув закордонний паспорт народному депутату України фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній, яка раніше мала прізвище Аллахвердієва.

"Сторона захисту просила повернути Кормишкіній паспорти для виїзду за кордон, оскільки вона нібито потребує тижневого лікування в Австрії. Раніше, у жовтні 2024 року ВАКС обрав їй запобіжку у вигляді особистої поруки та зобов’язав її та чоловіка здати закордонні паспорти", - повідомляється в Телеграм-каналі Transparency International Ukraine у п'ятницю.

Підозрювана заявила, що у 2023 році в неї виявили певне захворювання, яке вона лікує у спеціалізованій клініці, та надалі їй потрібна хірургічна операція, яку начебто неможливо зробити в Україні. Прокурор не побачив жодних доказів того, що лікуватися неможливо в Україні. Крім того, він наголосив на ризику перешкодити кримінальному провадженню своїми зв’язками.

Враховуючи все, слідчий суддя відмовився змінювати запобіжний захід народній депутатці.

Як повідомлялося, 16 жовтня 2024 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі. У такий спосіб нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн.