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07:17 24.05.2024

Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

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Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

Влада Норвегії з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із Росії, повідомляють на вебсайті норвезького уряду 23 травня.

"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькому підходу підтримувати союзників і партнерів у реакції проти незаконної загарбницької війни Росії проти України", - заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мел.

Таким чином, буде суттєво обмежено доступ російських громадян до останнього досі відкритого наземного коридору з Росії безпосередньо до Шенгенської зони в Європі, в якій існує вільний перетин кордонів між країнами зони.

Винятки будуть надані в певних випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюватимуть або навчатимуться в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

 

 

 

Теги: #норвегія #рф #вїзд

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