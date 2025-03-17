Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

Служба безпеки заборонила в’їзд румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка пише листи Путіну із закликами до захоплення України.

"Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну рф проти України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

Зазначається, що Йованович-Шошоаке також ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, іноземка регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

