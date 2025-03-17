Інтерфакс-Україна

Події

19:04 17.03.2025

Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

1 хв читати
Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

Служба безпеки заборонила в’їзд румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка пише листи Путіну із закликами до захоплення України.

"Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну рф проти України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

photo-2025-03-17-19-17-48

За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

Зазначається, що Йованович-Шошоаке також ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, іноземка регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.
 

Теги: #україна #заборона #сбу #вїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 17.03.2025
В Офісі президента Аргентини повідомили про "теплу розмову" між Мілеєм та Зеленським

В Офісі президента Аргентини повідомили про "теплу розмову" між Мілеєм та Зеленським

19:51 17.03.2025
Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

00:26 17.03.2025
Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

16:24 15.03.2025
Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

16:16 15.03.2025
Стармер вважає, що безпеку України потрібно розглядати у більш широкому сенсі безпеки Європи

Стармер вважає, що безпеку України потрібно розглядати у більш широкому сенсі безпеки Європи

17:07 14.03.2025
Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

16:57 14.03.2025
Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

13:12 14.03.2025
Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

12:51 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

12:18 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

ВАЖЛИВЕ

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

ОСТАННЄ

Україна готова допомогти Аргентині у боротьбі зі наслідками повені - Зеленський

ОВА долучать до електронного кабінету перевізника

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

Сибіга зустрівся в Індії з радником прем’єра Великої Британії з нацбезпеки для обговорення дипломатичних зусилль для досягнення миру

Росіяни з початку березня намагаються прорвати лінію П'ятихатки-Малі Щербаки в Запорізькій області – DeepState

Єрмак закликав генсека Міжнародної морської організації запровадити посилені заходи з протидії тіньового флоту РФ

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

Цифрові рішення допомогли ДТЕК скоротити пошук у Європі обладнання для ремонтів після обстрілів – СЕО MODUS X

ВООЗ і Міндовкілля працюватимуть над методикою оцінки впливу екологічної шкоди на здоров'я людей

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА