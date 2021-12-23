Телеком

09:57 23.12.2021

TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

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TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

Сервіс обміну короткими відео TikTok у 2021 році став найвідвідуванішим інтернет-доменом у світі, випередивши лідера минулого року Google (входить до холдингу Alphabet Inc.), за даними компанії Cloudflare.

TikTok уперше вийшов на перше місце 17 лютого, а з 10 серпня стабільно обганяє Google за кількістю відвідувань у більшість днів, ідеться у повідомленні у блозі Cloudflare.

TikTok, що належить китайській ByteDance Ltd., раніше повідомила, що кількість щомісячно активних користувачів перевищила 1 млрд.

Третє місце в списку найбільш відвідуваних доменів (включаючи сайти та застосунки) 2021 року посіла соцмережа Facebook, четверте - Microsoft, п'яте - Apple. У десятці лідерів також присутні Amazon, Netflix, YouTube, Twitter та WhatsApp.

Теги: #tiktok #домен #інтернет #соцмережі
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