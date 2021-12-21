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20:57 21.12.2021

Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

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Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

Цифрову копію першого в історії відправленого SMS-повідомлення продали на аукціоні поблизу Парижа за 107 тис. євро, повідомляє у вівторок французька газета "Монд".

Йдеться про повідомлення "З Різдвом" ("Merry Christmas"), відправлене по мережі Vodafone 3 грудня 1992 року. Цей текст відправив з комп'ютера фахівець з інформатики з Vodafone Ніл Папуорс. Отримав SMS-повідомлення на бездротовий телефон його колега Річард Джарвіс.

Торги організував аукціонний будинок Aguttes. Покупець побажав залишитись невідомим. Він став володарем цифрової копії повідомлення – NFT-токена.

У Vodafone повідомляли, що передадуть отриману від продажу суму Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

 

 

Теги: #франція #sms #аукціон
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