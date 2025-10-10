Інтерфакс-Україна
Телеком
11:54 10.10.2025

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

2 хв читати
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня
Фото: https://corp.suspilne.media

Суспільне мовлення розпочало перший етап глядацького голосування за переможця національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025", яке відбудеться в мобільному застосунку "Дія".

Згідно з повідомленням мовника, опитування триває з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня. 

"Як і в попередні роки, переможця національного відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи, відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу. Перший етап голосування вже триває: опитування відкрилося в застосунку Дія за два дні до фіналу відбору", - розповіли в "Суспільному".

Зокрема, обирати можна серед шести учасників, які потрапили у фінал: Лікерія Чирва з піснею "Не така як всі"; Ольга Нестерко — "Зозуля"; Софія Нерсесян — "Мотанка"; Дует Злати Іванів та Владислава Васицького — "Зоряний час"; Всеволод Скрима — "Young heart"; Ангеліна Глогусь — "Моє серце".

"Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору, 12 жовтня, яка розпочнеться о 18:00. Користувачі зможуть повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника. Опитування відкриється в застосунку Дія перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу", - зазначається в повідомленні.

Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення: на телеканалі та сайті "Суспільне Культура"; сайті junior.eurovision.ua; на ютуб-каналі "Євробачення Україна". 

"Окрім того, фінальне шоу 12 жовтня буде доступне в перекладі жестовою мовою. Виконувати пісні жестовою мовою будуть Анфіса Худашова та Олександр Рудик. А перекладатимуть діалоги жестовою мовою під час фіналу національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025" Тетяна Журкова та Лада Соколюк. Кожна із вказаних вище платформ Суспільного транслюватиме пісенний конкурс із перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою також буде доступна на офіційному сайті "Суспільне Євробачення", - додали в мовнику.

Серед іншого, мовник повідомив, що ведучими цьогорічного фіналу стали незмінний ведучий і коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва. 

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).

Теги: #євробачення #опитування #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 10.10.2025
Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

11:23 10.10.2025
Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

10:43 10.10.2025
Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

10:55 09.10.2025
У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

19:23 08.10.2025
"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

11:47 06.10.2025
КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

18:44 03.10.2025
Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

18:40 03.10.2025
"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

13:24 02.10.2025
Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

TSMC у III кварталі збільшила виручку на 30%

Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Військові відтепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА