В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

Фото: https://corp.suspilne.media

Суспільне мовлення розпочало перший етап глядацького голосування за переможця національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025", яке відбудеться в мобільному застосунку "Дія".

Згідно з повідомленням мовника, опитування триває з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.

"Як і в попередні роки, переможця національного відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи, відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу. Перший етап голосування вже триває: опитування відкрилося в застосунку Дія за два дні до фіналу відбору", - розповіли в "Суспільному".

Зокрема, обирати можна серед шести учасників, які потрапили у фінал: Лікерія Чирва з піснею "Не така як всі"; Ольга Нестерко — "Зозуля"; Софія Нерсесян — "Мотанка"; Дует Злати Іванів та Владислава Васицького — "Зоряний час"; Всеволод Скрима — "Young heart"; Ангеліна Глогусь — "Моє серце".

"Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору, 12 жовтня, яка розпочнеться о 18:00. Користувачі зможуть повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника. Опитування відкриється в застосунку Дія перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу", - зазначається в повідомленні.

Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення: на телеканалі та сайті "Суспільне Культура"; сайті junior.eurovision.ua; на ютуб-каналі "Євробачення Україна".

"Окрім того, фінальне шоу 12 жовтня буде доступне в перекладі жестовою мовою. Виконувати пісні жестовою мовою будуть Анфіса Худашова та Олександр Рудик. А перекладатимуть діалоги жестовою мовою під час фіналу національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025" Тетяна Журкова та Лада Соколюк. Кожна із вказаних вище платформ Суспільного транслюватиме пісенний конкурс із перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою також буде доступна на офіційному сайті "Суспільне Євробачення", - додали в мовнику.

Серед іншого, мовник повідомив, що ведучими цьогорічного фіналу стали незмінний ведучий і коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).