Інтерфакс-Україна
Телеком
10:55 09.10.2025

У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

1 хв читати
У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

Нова послуга дозволить водіям через "Дію" залишити номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Отримали "зелене світло" від уряду на запуск нових водійських послуг у "Дії". Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі ", - йдеться у повідомленні міністерства в четвер.

Зазначається, що у "Дії" буде доступний перегляд збережених номерних знаків, заміна їхо способу зберігання та продовження терміну, а також бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого " запасу " для нового авто.

Наразі для водіїв у застосунку "Дія" доступні послуги із заміною техпаспорта, продажу транспортного засобу, заміни посвідчення водія, шерингу авто та сплати штрафів ПДР.

Теги: #номерні_знаки #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 08.10.2025
"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

18:40 03.10.2025
"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

13:24 02.10.2025
Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

11:31 24.09.2025
Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

13:28 22.09.2025
У "Дії" запрацювало оформлення базової соцдопомоги

У "Дії" запрацювало оформлення базової соцдопомоги

11:16 21.09.2025
Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

22:27 13.09.2025
Деякі послуги в "Дії" тимчасово не працюватимуть через планові оновлення реєстрів Мін’юсту

Деякі послуги в "Дії" тимчасово не працюватимуть через планові оновлення реєстрів Мін’юсту

21:05 11.09.2025
Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

"Оператор ринку" розпочав тестування ІТ-платформи економічної диспетчеризації УЗЕ

"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

"Укртелеком" звернувся до регулятора через запровадження в Україні "непродуктивних" та "комерційних" викликів

NovaPay та "Укрпошта" запустили післяплату для користувачів OLX

Роботу інтернету в Афганістані відновлено

Кабмін передбачив функціонування вебпорталу "Можливості для молоді"

Бета-тестування цифрової валюти "мрійки" мають запустити у "Мрії" з жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА