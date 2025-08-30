Інтерфакс-Україна
Телеком
08:52 30.08.2025

За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

1 хв читати
За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України супутникових комунікаційних послуг та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $150 млн. Як зазначено на сайті Агентства оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA), відповідна сертифікація була передана Конгресу.

Уряд України звернувся із запитом на продовження супутникових комунікаційних послуг для своїх терміналів Starlink. У пакет входять інженерна, технічна та логістична підтримка урядом США і підрядниками, а також інші пов’язані елементи логістики та програми підтримки: "Уряд України звернувся із запитом на продовження супутникових комунікаційних послуг для своїх терміналів Starlink. До угоди буде включено такі елементи (крім основних засобів озброєння, MDE): інженерна, технічна та логістична підтримка урядом США і підрядниками, а також інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми. Загальна орієнтовна вартість становить 150 млн доларів США".

"Цей запропонований продаж підтримуватиме зовнішню політику та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку партнерської країни, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі", – йдеться в повідомленні.

Основним підрядником визначено компанію Starlink Services (Готорн, Каліфорнія). При цьому в DSCA підкреслили, що реалізація угоди не потребуватиме залучення додаткових представників уряду США чи підрядників до України та "не матиме негативного впливу на оборонну готовність США".

 

Теги: #підтримка #сша #держдеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 30.08.2025
Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

06:30 30.08.2025
Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

02:23 30.08.2025
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

01:22 30.08.2025
Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

22:40 27.08.2025
Рютте: Розширення оборонного виробництва необхідне для підтримки України та НАТО

Рютте: Розширення оборонного виробництва необхідне для підтримки України та НАТО

19:47 27.08.2025
Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

01:33 27.08.2025
Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

Робота НАБУ й САП має вирішальне значення для вступу України в ЄС - Кос

18:21 26.08.2025
Люксембург не відправлятиме війська в Україну, але допоможе "у космосі" - глава МЗС

Люксембург не відправлятиме війська в Україну, але допоможе "у космосі" - глава МЗС

09:54 26.08.2025
Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

18:01 25.08.2025
УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

ВАЖЛИВЕ

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

ОСТАННЄ

Американський актор Шрайбер закликав до зборів на ШІ-керовані турелі Sky Sentinel для захисту українців

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Vodafone Україна" підвищив ціну чергового викупу євробондів до 90% від номіналу

Раді пропонують звільнити в.о. директора телеканалу "Рада"

У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

"Нова пошта" додала 10% мито до вартості доставки відправлень до США

Переговори з Microsoft і реструктуризація OpenAI можуть затягнутися до 2026 р. - ЗМІ

"Шлях пораненого" та витяг про несудимість з апостилем незабаром з’являться у "Дії"

Україна незабаром запустить першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги в "Дії"

"Укрпошта" домовилася з США про поштові відправлення з 10% збором, тарифи подорожчають на $1,5–3

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА