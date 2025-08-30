За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України супутникових комунікаційних послуг та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $150 млн. Як зазначено на сайті Агентства оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA), відповідна сертифікація була передана Конгресу.

Уряд України звернувся із запитом на продовження супутникових комунікаційних послуг для своїх терміналів Starlink. У пакет входять інженерна, технічна та логістична підтримка урядом США і підрядниками, а також інші пов’язані елементи логістики та програми підтримки: "Уряд України звернувся із запитом на продовження супутникових комунікаційних послуг для своїх терміналів Starlink. До угоди буде включено такі елементи (крім основних засобів озброєння, MDE): інженерна, технічна та логістична підтримка урядом США і підрядниками, а також інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми. Загальна орієнтовна вартість становить 150 млн доларів США".

"Цей запропонований продаж підтримуватиме зовнішню політику та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку партнерської країни, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі", – йдеться в повідомленні.

Основним підрядником визначено компанію Starlink Services (Готорн, Каліфорнія). При цьому в DSCA підкреслили, що реалізація угоди не потребуватиме залучення додаткових представників уряду США чи підрядників до України та "не матиме негативного впливу на оборонну готовність США".