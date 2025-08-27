У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

У порталі "Дія " студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.

"Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку ", - йдеться у телеграм-каналі в "Дії " у середу.

Зазначається, щоб зареєструватись варто авторизуватись на порталі "Дія ", обрати у кабінеті "Послуги ", "Зміна місця проживання ", далі вказати навчальний заклад та гуртожиток, за потреби додати номер та дату договору про проживання та підписати заяву Дія.Підписом або КЕП і відправити.

У "Дії" зауважили, як тільки заяву схвалить уповноважена особа університету, користувачу прийде сповіщення про сплату адмінзбору, далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія ".

Як додали у повідомленні, 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією ".